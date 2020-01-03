2020/01/03 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الامم المتحدة –أ ف ب: قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة في بيان، غداة اغتيال القائد العسكري الايراني قاسم سليماني في اعتداء أميركي في بغداد، ان “العالم لا يمكنه تحمل حرب جديدة في الخليج.
ودعا الامين العام القادة الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذا الظرف المتوتر، في وقت دعت فيه السلطات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش: العالم لا يتحمل حرباً جديدة في الخليج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ودعا الامين العام القادة الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذا الظرف المتوتر، في وقت دعت فيه السلطات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش: العالم لا يتحمل حرباً جديدة في الخليج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش: العالم لا يتحمل حرباً جديدة في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).