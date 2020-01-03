غوتيريش‭: ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يتحمل‭ ‬حرباً‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الخليج

2020/01/03 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬–أ‭ ‬ف‭ ‬ب:‭ ‬قال‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬غداة‭ ‬اغتيال‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬الايراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬ان‭ “‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬تحمل‭ ‬حرب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الخليج‭.‬ودعا‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬القادة‭ ‬الى‭ ‬التحلي‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الظرف‭ ‬المتوتر،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬دعت‭ ‬فيه‭ ‬السلطات‭ […]

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