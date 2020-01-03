أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( خلود 4 ) بين الخلود والأبدية

2020/01/03 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ كلمة ( أبدا ) لها معنيان مختلفان .في الدنيا تعنى النفى المطلق أو المقيد المشروط ، وفى الآخرة تأتى تأكيدا للخلود في الجنة أو في النار .2 ـ ونعطى تفصيلا : أولا : ( الأبدية ) ( أبدا ) فى الدنيا بمعنى النفى المشروط المقيد : قال جل وعلا : 1 ـ ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ......

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