2020/01/03 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_المجيد_حمدان تقاطعات بين الأديان 17 إشكاليات الرسل والأنبياء 2 نوح : 1تعرفنا الكتب المقدسة ؛ التوراة والقرآن ، أن نوحا هو الأب الثاني للبشرية .تنبئنا أن الطوفان أنهى وجود البشرية من نسل آدم ، وأن من بقي منها اقتصر على نوح وأبنائه الثلاثة وزوجاتهم ، ومن هؤلاء عاودت البشرية استئناف دورات تجددها .والنبي نوح الذي اختاره الله لإنقاذ البشرية من الهلاك الكامل الذي حمله الطوفان ، كان......

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