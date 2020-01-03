بومبيو : مواقف عبد المهدي والحلبوسي ومحمد الحكيم على العكس من بياناتهم للعلن

2020/01/03 | 23:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، في مقابلة مع قناة سي ان ان الاميركية ،انه تحدث الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرات عدة، ومع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، وقد رأيت بياناتهم العلنية ، واعلم مواقفهم حينما نتحدث بشكل خاص واعتقد ان ما يسعون له وما يطالب به الشعب العراقي في النهاية هو خروج الايرانيين.واضاف ان" العراقيون يطالبون بانهاء حكم اللصوص في ⁧ بغداد⁩، وخداع السياسيين" .ياتي ذلك فيما اكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ان قوة التدخل السريع التابعة للفرقة 82 تلقت أوامر بالاستعداد للانتشار.

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