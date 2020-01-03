2020/01/03 | 23:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني وبومبيو يبحثان اغتيال قاسم سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني وبومبيو يبحثان اغتيال قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني وبومبيو يبحثان اغتيال قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).