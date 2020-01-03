مجلس الأمن الوطني يؤكد دعمه لموقف القائد العام بإدانة انتهاك سيادة العراق

2020/01/03 | 23:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني إجتماعا ، مساء اليوم الجمعة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي .

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