مسرور بارزاني وبومبيو يؤكدان على تخفيف التوترات في العراق

2020/01/03 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

بحث رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، الجمعة، التطورات الاخيرة في العراق مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان، إن "بارزاني أجرى اتصالا هاتفيا مع ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو مساء اليوم".واضاف انه "تم خلال المكالمة بحث التطورات الأخيرة في العراق"، مبينا ان "الطرفين اكدا على تخفيف التوترات في العراق من خلال ضبط النفس والحوار".

بغداد اليوم ـ متابعة

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن القوات الامريكية اغتالت قائد فيلق القدس قاسم سليماني بأوامر منه.

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بغداد اليوم ـ بغداد

كشف الحرس الثوري الايراني، الجمعة، عن الطريقة التي تتبع به الامريكان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قبل اغتياله في العاصمة بغداد.

وقال نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي ، إن "سليماني وصل الى مطار بغداد قادماً من سوريا، بط

بغداد اليوم - بغداد

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