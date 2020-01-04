قوة مشتركة عراقية امريكية تداهم معسكر الصقر في بغداد وتنحسب دون اشتباك

2020/01/04 | 00:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان قوة مشتركة عراقية امريكية داهمت معسكر الصقر في بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "قوة عراقية امريكية داهمت معسكر الصقر ببغداد".

واضاف ان "القوة انسحب دون ان أي اشتباك".

يشار الى ان المعسكر تتمركز فيه قوات من كتائب سيد الشهداء.

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