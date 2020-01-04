بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الامريكي التطورات الاخيرة في العراق

2020/01/04 | 00:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة التطورات الاخيرة في العراق مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "بارزاني أجرى اتصالا هاتفيا مع ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو مساء اليوم".

واضاف "تم خلال المكالمة بحث التطورات الأخيرة في العراق"، مبينا ان "الطرفين اكدا على تخفيف التوترات في العراق من خلال ضبط النفس والحوار".

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