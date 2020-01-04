كتائب حزب الله تفتح باب التسجيل لعمليات انتحارية ضد القوات الاجنبية

2020/01/04 | 00:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا المسؤول الامني لكتائب حزب الله العراقية ابو علي العسكري ،الى فتح باب التسجيل لتنفيذ عمليات استشهادية (انتحارية )ضد القوات الاجنبية،بحسب ما افادت تغريدة تناقلتها وسائل التواصل.

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