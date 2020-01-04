ناشطون ينشرون بيانا لمعتصمي التحرير بشان الاحداث الاخيرة

2020/01/04 | 00:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل، بيانا مسنوب لمتصمي التحرير جاء فيه التالي :

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