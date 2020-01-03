2020/01/04 | 00:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب: استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار الجوار يجب أن يتوقف الآن

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