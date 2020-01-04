كتائب حزب الله تدعو لفتح باب التسجيل لـ(عشاق الشهادة) لتنفيذ عمليات استشهادية ضد القوات الاجنبية

2020/01/04 | 00:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت كتائب حزب الله، اليوم الجمعة، الى فتح باب التسجيل لعشاق الشهادة لتنفيذ عمليات استشهادية.

وقال المسؤول الامني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري "ادعو الى فتح باب التسجيل لعشاق الشهادة لتنفيذ عمليات استشهادية ضد القوات الاجنبية الصليبية الغازية".

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