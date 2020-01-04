عباس علي العلي - قرار الحرب بين القوة والقدرة وميزان الصراع

2020/01/04 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي في علم إدارة الصراعات والتنازع نجد مفهومين مختلفين يتعلقان بعناصر وماهية محركات الصراع وما يمثلانه من تحديد لجوهرية المفهوم، الأول مفهوم القوة القادرة والآخر مفهوم القدرة الممكنة على استخدام القوة وشروطها وتوقيتاتها، وما بينهما يمكن أن يتوسط مفهوم النصر بصورة ما أو الخسارة الممكنة، القوة المجردة تحديدا لا يمكنها أن تكون فاعلة دوما ومنتجة لشروط الفوز والغلبة والنصر بدون أن تكون القدرة على استخدامها......

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