هيئة الحشد الشعبي تُرشّح “العامري” خلفاً لـ “المهندس”

2020/01/04 | 00:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق رشّحت هيئة #الحشد_الشعبي، زعيم #تحالف_الفتح #هادي_العامري لمنصب نائب رئيس الهيئة، خلفاً لأبي مهدي المهندس الذي قُتِل في قصفٍ أميركي إلى جانب قائد #فيلق_القدس #قاسم_سليماني على طريق #مطار_بغداد […]

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