العراق ينعى الشهيدين {المهندس} و {سليماني}

2020/01/04 | 00:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب وعمر عبد اللطيف

دانت الرئاسات الثلاث وهيئة الحشد الشعبي الاعتداء الأميركي الذي أدى في وقت مبكر من فجر أمس الجمعة إلى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي القائد الحاج أبو مهدي المهندس وضيف العراق اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وثلة من الشهداء منتسبي الحشد الشعبي الذين سيجري تشييعهم صباح اليوم السبت في بغداد، ووصفت رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان ما جرى بـ"الانتهاك السافر للسيادة الوطنية"، داعين إلى الوحدة والحكمة في التعامل مع الحدث، بينما عدت العمليات المشتركة ما حصل "اعتداء غادرا وجبانا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق".

يأتي ذلك في وقت اكد فيه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، لوكالة الأنباء العراقية "واع" ان "هيئة الحشد رشحت زعيم تحالف الفتح هادي العامري لمنصب نائب رئيس الهيئة خلفاً للشهيد أبي مهدي المهندس".

رئيس الجمهورية برهم صالح، دعا الى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والمنطق والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية.

وقال صالح في بيان تلقته "الصباح": "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد القائدين الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، والشهيد الحاج قاسم سليماني اللذين كان لهما دور مهمٌ وحاسم في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وسطرا في الحرب عليه أروع صور الإيثار".

بدوره، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في بيان تلقته "الصباح": "ندين بأقصى درجات الادانة والاستنكار إقدام الإدارة الأميركية على عملية اغتيال الشهيدين الحاج أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى".

وأضاف عبد المهدي، "لقد كان الشهيدان رمزين كبيرين في تحقيق النصر على عصابات داعش الارهابية"، لافتا الى أن "اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا".

أما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فقال في بيان مماثل: إن "ما جرى في محيط مطار بغداد الدولي من استهداف لقائد عسكري ينتمي إلى المؤسسة العسكرية العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة، وانتهاكا للمواثيق الدولية، في حين أن أي عملية أمنية وعسكرية على الأراضي العراقية يجب أن تحظى بموافقة الحكومة"، داعياً "الحكومة في هذا الظرف الحساس إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة؛ لإيقاف مثل هذه الاعتداءات".

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