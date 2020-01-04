المرجعية: ما جرى قرب مطار بغداد اعتداء غاشم وخرق للسيادة

2020/01/04 | 00:36 - المصدر: الصباح

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كربلاء / الصباح

عدت المرجعية الدينية العليا، أمس الجمعة، الضربة الجوية التي نفذتها القوات الأميركية قرب مطار بغداد ليلة أمس الأول والتي أدت الى اغتيال الشهيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني "اعتداء غاشماً" وخرقا سافراً للسيادة العراقية وانتهاكاً للمواثيق الدولية، محذرة من اوضاع صعبة ستمر على البلد، في حين دعت الى ضبط النفس والتصرف بحكمة.

وتلا معتمد المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي بيانا من المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني، قالت فيه: "تتسارع الاحداث وتتفاقم الازمات ويمر البلد بأخطر المنعطفات، فمن الاعتداء الآثم الذي تعرضت له مواقع القوات العراقية في مدينة القائم وادى الى استشهاد وجرح العشرات من ابنائنا المقاتلين، الى الحوادث المؤسفة التي شهدتها بغداد خلال الايام الماضية، الى الاعتداء الغاشم بالقرب من مطارها الدولي في الليلة الماضية بما مثّله من خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية، وقد أدّى الى استشهاد عدد من ابطال معارك الانتصار على الارهابيين الدواعش".

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