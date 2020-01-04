جلسة طارئة لمجلس النواب يوم غد الأحد

2020/01/04 | 00:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

يعقد مجلس النواب، غداً الأحد، في الساعة الواحدة ظهراً، جلسة طارئة، لمناقشة الاعتداء الاميركي على السيادة العراقية، بينما أعلن تمديد الفصل التشريعي الأول / السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان "تعقد الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة الاعتداء الاميركي على السيادة العراقية يوم غد الاحد في الساعة الواحدة ظهرا".

في حين ذكر بيان لرئاسة البرلمان، أن "يوم أمس الجمعة الموافق 3 كانون الثاني هو نهاية الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة وفقا للمادة 57 من الدستور"، معلنا "تمديد الفصل التشريعي وفقا للمادة 58 من الدستور؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ولإنجاز القوانين المهمة، والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، قد أكد، في بيان تلقته "الصباح"، أنه "آن الأوان لوضع حد للاستهتار والاستكبار الأميركي داخل العراق، فكل يوم يتضح بشكل جلي زيف ادعاءاتهم واستهانتهم بسيادة العراق"، مؤكداً أن الجلسة ستخصص لاتخاذ قرارات مفصلية تضع حداً للتواجد الاميركي داخل العراق".

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