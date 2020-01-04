هوك: المهندس صنفناه إرهابيا وقد هاجم منذ أيام سفارتنا واختار المواجهة معنا

2020/01/04 | 00:39 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، الجمعة، ان قائد فيلق القدس قاسم سليماني استهدف مصالح الولايات المتحدة واتخذنا خطوة استباقية لوقف أي هجمات،...

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