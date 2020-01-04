الشيخ علي: ضربة جوية امريكية للعراق خلال الساعات المقبلة

2020/01/04 | 01:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب فائق الشيخ علي، اليوم السبت، عن وجود ضربة امريكية جوية في العراق خلال الساعات المقبلة.

وقال الشيخ علي في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها "الغد برس" إن "يا نار كوني برداً وسلاماً على بلدي وشعبي العراقي".

واضاف "اللهم كذّب خبر المسؤول الدولي الخطير الذي أخبرني بأن ضربة جوية جديدة متجهة نحو العراق في غضون ساعات من الآن، بسبب التصريحات العنترية الفارغة والمنفلتة للميليشيات وبياناتهم التهديدية الجوفاء".

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