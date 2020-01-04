أنباء عن استهداف جوي لقافلة مؤلفة من سيارتين شمالي بغداد

2020/01/04 | 01:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وردت أنباء عن استهداف جوي طال قافلة مؤلفة من سيارتين شمالي العاصمة بغداد.

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