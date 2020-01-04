قاسم المحبشي - البارحة مع ديوان معشوقتي في دار الهلال المصرية

2020/01/04 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي البارحة كنت مدعوًا لحضور حفل توقيع ديوان (معشوقتي) للشاعرة المثقفة سهام الزعيري.كان حفلا بهيجا وحميما.اداره الاستاذ الدكتور الصاوي أحمد الصاوي مدير ساقية الصاوي بكفاءة واقتدار استمعنا فيه إلى عدد من المداخلات النقدية والقصائد الشعري لنخبة من الأساتذة منهم الاستاذ الناقد صالح شرف الدين والأستاذة الدكتورة فاطمة إسماعيل أستاذة فلسفة العلوم بجامعة عين شمس والأستاذ صلاح البيلي مدير تحرير مجلة المصور ......

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