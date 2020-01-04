العصائب تتوعد واشنطن بدفع ثمن تصنيفها ارهابية

2020/01/04 | 02:20 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أكدت حركة عصائب أهل الحق ، السبت، تمسكها بالمشروع الجهادي في مقاومة النفوذ الأمريكي ، مؤكدا أن قرار إدراجنا على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، لاتزيدنا إلا إصراراً وعزيمة وقوة لاستكمال المشروع الجهادي والإصلاح.وقالت الحركة في بيان تلقته /SNG/،”تستمر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك سيادة بلدنا والتدخل السافر في الشأن الداخلي فبعد ...

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