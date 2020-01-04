غارة جوية أميركية تستهدف عجلتين للحشد وانباء عن استشهاد 5 أشخاص

2020/01/04 | 02:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقال الخبير الامني هشام الهاشمي، السبت، ان غارة امريكية استهدفت عجلتين تابعة للحشد شمال بغداد.وذكر الهاشمي في تغريدة له على تويتر، ان "غارة جوية امريكية استهدفت عجلتين يشتبه ان يتواجد فيها شخصيات حشدية كبيرة، شمال بغداد على طريق التاجي".واضاف، ان "المعلومات الأولية تشير الى مقتل 5 أشخاص ولا تزال الاسماء غير معلومة".

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