خبير امني: غارة امريكية تستهدف عجلتين تابعة للحشد شمال بغداد

2020/01/04 | 02:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قال الخبير الامني هشام الهاشمي، السبت، ان غارة امريكية استهدفت عجلتين تابعة للحشد شمال بغداد.

وذكر الهاشمي في تغريدة له على تويتر، ان "غارة جوية امريكية استهدفت عجلتين يشتبه ان يتواجد فيها شخصيات حشدية كبيرة، شمال بغداد على طريق التاجي".

واضاف، ان "المعلومات الأولية تشير الى مقتل 5 أشخاص ولا تزال الاسماء غير معلومة".

بغداد اليوم - البصرة

أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، الجمعة، أن البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية مؤمنة.

وقال نزال في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية مؤمنة بشكل كامل".

وكانت

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، حالة الانذار القصوى (ج) لحماية البعثات الدبلوماسية في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تظهر صدور أوامر بدخول القطعات الأمنية في البصرة في حالة الانذار القصوى (ج) اعتبارا

بغداد اليوم - بغداد

نعت وزارة الدفاع، الجمعة، نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وقالت الوزارة انها "تنعى الشهيد البطل شيخ المجاهدين الحاج جمال جعفر الابراهيمي (ابو مهدي المهندس) نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الذي استشهد الليلة ال

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