نفي استشهاد شبل الزيدي أمين عام حركة العراق الإسلامية

2020/01/04 | 03:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مصادر عراقية استشهاد شبل الزيدي في القصف الذي استهدف قافلة للحشد الشعبي شمال بغداد....

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