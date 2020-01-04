الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن استهداف عجلات تابعة له في التاجي

2020/01/04 | 03:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدر اعلام الحشد الشعبي، السبت، بيانا بشأن استهداف عجلات تابعة له بغارة جوية في التاجي شمال بغداد.

وقال اعلام الحشد في بيانه، ان "الانباء عن استشهاد القادة الذين تم تداول اسمائهم (شبل الزيدي ، حامد الجزائري، رائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت استهدافهم في التاجي، غير صحيحة".

واضاف، ان "المصادر الأولية تشير الى ان الغارة استهدفت رتلاً لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد".

وتابع، "نهيب بتقصي المعلومات واعتمادها من مصادرها الرسمية دون السماح للإعلام المضلل بتمرير اخبار كاذبة هدفها زعزعة استقرار البلد".

بغداد اليوم - بغداد

قال الخبير الامني هشام الهاشمي، السبت، ان غارة امريكية استهدفت عجلتين تابعة للحشد شمال بغداد.

وذكر الهاشمي في تغريدة له على تويتر، ان "غارة جوية امريكية استهدفت عجلتين يشتبه ان يتواجد فيها شخصيات حشدية كبيرة،

بغداد اليوم - البصرة

أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، الجمعة، أن البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية مؤمنة.

وقال نزال في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية مؤمنة بشكل كامل".

وكانت

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، حالة الانذار القصوى (ج) لحماية البعثات الدبلوماسية في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تظهر صدور أوامر بدخول القطعات الأمنية في البصرة في حالة الانذار القصوى (ج) اعتبارا

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