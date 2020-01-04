آثار سلبية لوضع الهاتف بجانبك “أثناء النوم”

2020/01/04 | 03:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قد يكون هاتفك الذكي بجوارك مباشرة (أو حتى تحت وسادتك) كل ليلة عندما تذهب للنوم، و يمكنك الرد على المكالمات والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني في أي لحظة، حتى خلال الساعات الأولى من الليل.أليس هذا هو الجزء الأفضل عن التكنولوجيا؟ دائما متصلا ولا تغلق أو تغلق، و ربما لا تدرك كيف تؤثر عادات […]

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