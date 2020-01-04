الحشد الشعبي ينفي استشهاد الزيدي والجزائري والكروي

2020/01/04 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيأة الحشد الشعبي، اليوم السبت، استشهاد القادة الذين تم تداول اسمائهم (شبل الزيدي ، حامد الجزائري، رائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي و بعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي.

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