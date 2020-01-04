الحشد ينفي استشهاد شبل الزيدي والجزائري والكروي

2020/01/04 | 03:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الحشد الشعبي استشهاد القادة شبل الزيدي وحامد الجزائري ورائد الكروي الذين تم تداول نبأ استهدافهم عبر بعض الفضائيات....

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