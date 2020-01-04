“شقيقة” نجوى قاسم تفجر مفاجأة صادمة بشأن وفاتها

2020/01/04 | 04:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / روت نسرين قاسم شقيقة الإعلامية الراحلة نجوى قاسم تفاصيل آخر ليلة لشقيقتها الراحلة، حيث أنها قضت تلك الليلة بجانبها في منزل “نجوى” الجديد بـ”دبي”، موضحة أن أيامها الأخيرة قضتها في نقل “عزالها” من منزل لمنزل جديد منتظرين يوم رأس السنة للاحتفال به.احتفلوا برأس السنة وأكملت نسرين خلال مداخلة تلفزيونية أنهم احتفلوا بيوم […]

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