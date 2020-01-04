شاهد انهيار نجل سليماني خلال حضور عزاء والده

2020/01/04 | 04:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وكالات الأنباء، صور لنجل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهو يحضر مجلس عزاء والده الذي اغتيل فجر اليوم في بغداد.وظهر الشاب في مجموعة من الصور وهو يبكي والده، وإلى جانبه نجل القائد الإيراني الراحل أحمد كاظمي.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر […]

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