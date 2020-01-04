رابط التقديم : صندوق الاسكان العراقي يمنح قروض (بدون فائدة) بمبلغ (50) مليون

2020/01/04 | 04:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يبدا التقديم على قرض صندوق القرض العراقي بدون فائدة يوم الخميس 2020/01/02 حيث ستطلق وزارة الاعمار والاسكان استمارة التقديم على قروض صندوق الاسكان وسيكون بامكان المواطن العراقي الحصول على قرض الاسكان قرض الصندوق بموجب قانون 32 لعام 2011 ومبادرة البنك المركزي في بغداد والمحافظات عن طريق ملئ الاستمارة ادناه ملاحظة: سقوف الاقراض كالتالي […]

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