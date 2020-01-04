2020/01/04 | 05:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي في بيان، ان قصفا اميركيا استهدف بعد منتصف ليل الجمعة السبت، رتلا لطبابة الحشد، نافيا في الوقت نفسه اغتيال شخصيات تداولتها وسائل اعل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: القصف الامريكي استهدف رتلا للطبابة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: القصف الامريكي استهدف رتلا للطبابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).