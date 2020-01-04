العصائب تستنكر وضع أميركا حركتها على قائمة الارهاب

2020/01/04 | 05:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت حركة عصائب أهل الحق اليوم السبت، قرار وزارة الخارجية الأمريكية بوضع الحركة وأمينها العام ومعاونه الجهادي على لائحة الإرهاب....

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