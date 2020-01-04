مجلس الأمن الوطني يدعم إدانة عبدالمهدي لانتهاك سيادة العراق

2020/01/04 | 06:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني إجتماعا مساء الجمعة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي....

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