2020/01/04 | 07:57 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اغتيال سليماني.. بارزاني وبومبيو يتفقان على ضرورة التهدئة وضبط النفس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/04 | 07:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اغتيال سليماني.. بارزاني وبومبيو يتفقان على ضرورة التهدئة وضبط النفس) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اغتيال سليماني.. بارزاني وبومبيو يتفقان على ضرورة التهدئة وضبط النفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).