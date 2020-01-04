مراسلنا: قطع الشوارع المؤدية الى موقع تشييع الشهداء في الجادرية وسط بغداد

2020/01/04 | 08:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، بقطع الشوارع المؤدية الى موقع تشييع الشهداء في الجادرية وسط بغداد.

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