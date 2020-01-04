2020/01/04 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_في_كردستان بيان الحزب الشيوعي العمالي في كردستان:صدامات الارهابين ومخاطر انفلات اوضاع العراق والمنطقة....!في صبيحة اليوم الجمعة 3/1/2020 ، قامت القوات الامريكية بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لقوات باسداران نظام الجمهورية الاسلامية في ايران.وقد جرت عملية الاغتيال قرب مطار بغداد الدولي.وتعد امريكا قتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس رداً على هجمة المليشيات التابعة لايران على سفارة امريكا في......

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