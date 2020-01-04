الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - مقتل الارهابي قاسم سليماني بغارة امريكية

2020/01/04 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي قتل قاسم سليماني في بغداد ومعه مجموعة من قادة الميليشيات التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية مباشرة بعد وصوله لمطار بغداد وذلك في قصف لموكبه من قبل طائرات أميركية.وقد احدث خبر مقتله ومعه ابو مهدي المهندس وقادة اخرين في ميليشيا الحشد الشعبي وقعا طيبا لدى جماهير العراق حيث أقيمت الاحتفالات في ساحة التحرير فرحا بغياب هذا السفاح.مثل سليماني رأس حربة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق و......

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