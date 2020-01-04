ميساء المصري - إغتيال سليماني ...وطريق الحرير الإيراني في الشرق الأوسط .

2020/01/04 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري في ذات اليوم الذي قتل فيه قاسم سليماني , كان نتنياهو يوقع إتفاقية مد خط أنابيب الغاز التاريخي لإسرائيل , بإستثمارات 7 مليار دولار لنقل الغاز الى قبرص و جزيرة كريت اليونانية ، وإلى شبكة الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.بعد يوم من بدء نقل الغاز الى مصر والأردن .وفي نفس اليوم أيضا صرح ظريف تصريح مثير له دلالاته اذ قال "وزراء دول صغيرة وزعماء بالمنطقة وراء توريط واشنطن في إغتيال سليماني".كيف عرف ......

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