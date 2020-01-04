سفير إيران لدى الأمم المتحدة: الرد على أمريكا سيكون عسكريا

2020/01/04 | 09:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية أمس، أشبه بشن حرب، مؤكدا أن "الرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري".

وقال تخت روانجي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة دخلت باغتيال سليماني مرحلة جديدة بعدما بدأت حربا اقتصادية بفرض عقوبات مشددة على إيران عام 2018."

وأضاف السفير أن هذا "فصل جديد يعادل بدء حرب ضد إيران".

وجدد روانجي تأكيد زعماء إيرانيين على أن الانتقام على اغتيال سليماني سيكون قاسيا، وقال إنه ينبغي على واشنطن انتظار كيف ومتى وأين سيكون الرد، مشيرا إلى أن "الرد على عمل عسكري سيكون عسكريا بالتأكيد".

وكان السفير الإيراني، قد أبلغ مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الجمعة، بأن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، مؤكدا أن قتل سليماني "مثال واضح لإرهاب الدولة وعمل إرهابي يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وقال دبلوماسيون إن المجلس لم يتلق بعد رسالة من واشنطن بشأن قتل سليماني.

وأعلن مجلس الأمن عقد جلسة طارئة مغلقة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في أعقاب اغتيال سليماني، في حين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ بشأن التصعيد الأخير، وحذر من حرب جديدة في الخليج.

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