التحالف الدولي ينفي شن هجمات جوية في التاجي

2020/01/04 | 09:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفى التحالف الدولي بقيادة أمريكا، اليوم السبت، تنفيذ أي غارات جوية على منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.وقال المتحدث باسم التحالف، في تغريدة على "تويتر": "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد خلال الأيام الماضية"، وذلك حسب وكالة "رويترز".وكان إعلام الحشد الشعبي نفى سقوط القادة الذين تم تداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي.وجاء في البيان: "ننفي استشهاد القادة الذين تم تداول أسماءهم (شبل الزيدي، حامد الجزائري، رائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي".وتؤكد المصادر الأولية، أن "الغارة استهدفت رتلا لطبابة "الحشد الشعبي" قرب ملعب التاجي في بغداد".ويهيب إعلام الحشد بتقصي واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية دون السماح للإعلام المضلل بتمرير أخباز كاذبة هدفها زعزعة استقرار البلد..

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