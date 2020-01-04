شاهد: الحشد الشعبي ينفذ وصية أبو ’مهدي المهندس’

2020/01/04 | 09:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "الحشد الشعبي" على صفحته في "تويتر"، صورة لشهادة وفاة نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس ....

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