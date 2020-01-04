طبابة الحشد توضح حقيقة استهداف عجلات تابعة لها بصواريخ أمريكية في التاجي

2020/01/04 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت طبابة هيأة الحشد الشعبي، السبت (04 كانون الثاني 2020)، حقيقة استهدافها بصواريخ أمريكية في قضاء التاجي شمالي بغداد.





وذكر إعلام طبابة الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طبابة الحشد الشعبي تنفي استهدافها من قبل صواريخ أمريكية فجر اليوم في قضاء التاجي شمالي بغداد".

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، قد أصدر، في وقت سابق من اليوم، بياناً بشأن الأنباء التي تحدثت عن تنفيذه غارات جوية جديدة شمال العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم التحالف في تغريدة على منصة "تويتر" إن "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد خلال الأيام الماضية".

وكانت ضربات جوية استهدفت قوات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في وقت سابق السبت أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وكانت مديرية إعلام الحشد قد أصدرت أمس السبت بياناً بشأن استهداف عجلات تابعة له بغارة جوية في التاجي شمال بغداد.

وذكرت المديرية، أن "الأنباء عن استشهاد القادة الذين تم تداول اسمائهم (شبل الزيدي، حامد الجزائري، رائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت استهدافهم في التاجي، غير صحيحة".

وأضاف، ان "المصادر الأولية تشير الى ان الغارة استهدفت رتلاً لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد".

وتابع: "نهيب بتقصي المعلومات واعتمادها من مصادرها الرسمية دون السماح للإعلام المضلل بتمرير اخبار كاذبة هدفها زعزعة استقرار البلد".

بغداد اليوم - بغداد

اصدر اعلام الحشد الشعبي، السبت، بيانا بشأن استهداف عجلات تابعة له بغارة جوية في التاجي شمال بغداد.

وقال اعلام الحشد في بيانه، ان "الانباء عن استشهاد القادة الذين تم تداول اسمائهم (شبل الزيدي ، حامد الجزائري، رائد ا

بغداد اليوم - بغداد

قال الخبير الامني هشام الهاشمي، السبت، ان غارة امريكية استهدفت عجلتين تابعة للحشد شمال بغداد.

وذكر الهاشمي في تغريدة له على تويتر، ان "غارة جوية امريكية استهدفت عجلتين يشتبه ان يتواجد فيها شخصيات حشدية كبيرة،

بغداد اليوم - البصرة

أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، الجمعة، أن البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية مؤمنة.

وقال نزال في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية مؤمنة بشكل كامل".

وكانت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طبابة الحشد توضح حقيقة استهداف عجلات تابعة لها بصواريخ أمريكية في التاجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طبابة الحشد توضح حقيقة استهداف عجلات تابعة لها بصواريخ أمريكية في التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).