سامي الذيب - هل تؤمن بوجود الله؟

2020/01/04 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب كثير من الناس يسألوني: هل تؤمن بوجود اللهوكثير من الملحدين والمؤمنين يثيرون جدلًا لا نهاية له حول هذا الموضوعوحقيقة الأمر، كلما يُطرح علي هذا السؤال، أضحك من كل قلبي واستخف عقل السائلفانا لم اطرح أبدًا هذا السؤال على نفسيولا ارى ما هو السبب وراء طرح الأخرين هذا السؤال عليفأتذكر اغنية فريد الأطرش الشهيرةجرى ايه يا عزّالنا شغلتوا بالنا ليه.ما تسيبونا ف حالنا ايه رح يفيدك......

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