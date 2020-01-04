ماذا بعد ضربة مطار بغداد الأمريكية

2020/01/04 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر محمد الوائلي ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها أمريكا حرمة بلد وتنفذ ضربات قاتلة وتخلف ضحايا كُثر.ليست المرة الأولى التي تحاول فيها أمريكا بكل سذاجة أن تلملم الموقف […]

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