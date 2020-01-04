مجلة أمريكية : اغتيال سليماني قد يجلب عواقب وخيمة للسعودية

2020/01/04 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية من أن اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق، قد يجلب عواقب وخيمة على حليفتها السعودية.ونقلت المجلة في […]

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