الهاشمي: أمريكا أعلنت حربها مع إيران على الاراضي العراقية

2020/01/04 | 09:54 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةاكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، ان الضربة التي اغتالت بيها أمريكا نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، هو اعلان للحرب...

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