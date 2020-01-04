ما حقيقة استهداف قياديين في الحشد

2020/01/04 | 09:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت طبابة هيأة الحشد الشعبي، السبت حقيقة استهدافها بصواريخ أمريكية في قضاء التاجي شمالي بغداد.وذكر إعلام طبابة الحشد في بيان : أن “طبابة الحشد الشعبي تنفي استهدافها من قبل […]

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